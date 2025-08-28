Con Alejandra Valencia al frente, arqueros mexicanos afinan la puntería en Taiwán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La selección mexicana de tiro con arco ya se encuentra en Taiwán, donde realizará su última etapa de preparación rumbo al Campeonato Mundial 2025, que se celebrará del 5 al 12 de septiembre en Corea del Sur.

El equipo está conformado por 12 arqueros y arqueras, encabezados por figuras destacadas como la doble medallista olímpica Alejandra Valencia, el actual campeón de Copa del Mundo, Matías Grande, y la monarca de los World Games Chengdú 2025, Maya Becerra.

La delegación se distribuye de la siguiente forma:

Recurvo femenil: Alejandra Valencia, Karime Montoya y Valentina Vázquez

Recurvo varonil: Matías Grande, Javier Rojas y Jesús Flores

Compuesto femenil: Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo

Compuesto varonil: Sebastián García, Rodrigo González y Elías Reyes

Los seleccionados entrenarán hasta el 3 de septiembre en las instalaciones de la National Taiwan Sport University (NTSU), donde también buscarán aclimatarse a las condiciones de la región asiática antes de trasladarse a Corea del Sur.