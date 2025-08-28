Con Alejandra Valencia al frente, arqueros mexicanos afinan la puntería en Taiwán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La selección mexicana de tiro con arco ya se encuentra en Taiwán, donde realizará su última etapa de preparación rumbo al Campeonato Mundial 2025, que se celebrará del 5 al 12 de septiembre en Corea del Sur.
El equipo está conformado por 12 arqueros y arqueras, encabezados por figuras destacadas como la doble medallista olímpica Alejandra Valencia, el actual campeón de Copa del Mundo, Matías Grande, y la monarca de los World Games Chengdú 2025, Maya Becerra.
La delegación se distribuye de la siguiente forma:
Recurvo femenil: Alejandra Valencia, Karime Montoya y Valentina Vázquez
Recurvo varonil: Matías Grande, Javier Rojas y Jesús Flores
Compuesto femenil: Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo
Compuesto varonil: Sebastián García, Rodrigo González y Elías Reyes
Los seleccionados entrenarán hasta el 3 de septiembre en las instalaciones de la National Taiwan Sport University (NTSU), donde también buscarán aclimatarse a las condiciones de la región asiática antes de trasladarse a Corea del Sur.
México llega a esta justa con altas expectativas tras una temporada histórica en el Serial de Copas del Mundo, además de destacar en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los World Games Chengdú 2025 y el Mundial Juvenil de la disciplina.
SHA