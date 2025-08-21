Con 34 aficionados desalojados y una muerte registrada, Liga MX advierte tolerancia cero a la violencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras los hechos violentos registrados en la Jornada 5 del torneo Apertura 2025, en los estadios Universitario, Akron y Cuauhtémoc, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX anunciaron una serie de medidas internas y externas para reforzar la seguridad dentro y fuera de los estadios.

En total, 34 personas fueron desalojadas, tres detenidas y se registró una víctima mortal en las inmediaciones del estadio Cuauhtémoc, en Puebla, lo que llevó a las autoridades del futbol nacional a implementar nuevas acciones.

Entre las medidas inmediatas destacan:

Cancelación de abonos a aficionados violentos.

Aplicación de protocolos de seguridad en todos los estadios.

Investigación disciplinaria y sanciones por parte de la Comisión Disciplinaria de la FMF.

Además, la Secretaría de Seguridad Pública intervino en el segundo anillo de seguridad en el estadio Cuauhtémoc, y se busca que la violencia en los estadios pueda ser tipificada como delito grave.