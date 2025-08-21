Con 34 aficionados desalojados y una muerte registrada, Liga MX advierte tolerancia cero a la violencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras los hechos violentos registrados en la Jornada 5 del torneo Apertura 2025, en los estadios Universitario, Akron y Cuauhtémoc, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX anunciaron una serie de medidas internas y externas para reforzar la seguridad dentro y fuera de los estadios.
En total, 34 personas fueron desalojadas, tres detenidas y se registró una víctima mortal en las inmediaciones del estadio Cuauhtémoc, en Puebla, lo que llevó a las autoridades del futbol nacional a implementar nuevas acciones.
Entre las medidas inmediatas destacan:
Cancelación de abonos a aficionados violentos.
Aplicación de protocolos de seguridad en todos los estadios.
Investigación disciplinaria y sanciones por parte de la Comisión Disciplinaria de la FMF.
Además, la Secretaría de Seguridad Pública intervino en el segundo anillo de seguridad en el estadio Cuauhtémoc, y se busca que la violencia en los estadios pueda ser tipificada como delito grave.
Para la Jornada 6, que inicia el próximo viernes, se incrementará el número de elementos de seguridad, tanto al interior como al exterior de los estadios, y se activarán campañas de sensibilización sobre el “Código de Conducta del Aficionado”.
