Con 24 años, Christopher Andrade rompe récord en Liga de Expansión: 585 minutos sin recibir gol

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A sus 24 años, el guardameta Christopher Andrade ha hecho historia en la Liga BBVA Expansión MX al lograr una racha de 585 minutos sin recibir gol, marca inédita en el formato actual del torneo.

El portero de Cancún FC mantuvo su arco imbatido durante seis partidos consecutivos del torneo Apertura 2025, convirtiéndose en pieza clave para que las "Iguanas" firmaran un inicio sólido y defensivamente impecable.

La marca se rompió en la Jornada 8, cuando la Jaiba Brava logró vencer su arco justo antes del descanso, al minuto 45. Sin embargo, el récord ya había quedado grabado en la historia del futbol mexicano.