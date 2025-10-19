Con 21 años, Isaac del Toro conquista el podio en el Masters de Andorra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ciclista mexicano Isaac del Toro continúa consolidándose como una de las grandes promesas del ciclismo internacional, al quedarse con el segundo lugar general en la primera edición del Andorra Cycling Masters, evento que reunió a cuatro de los mejores corredores del mundo.

Del Toro, originario de Baja California y con apenas 21 años, sumó 51 puntos tras obtener el tercer lugar en la cronoescalada y la victoria en la segunda prueba, un circuito urbano de 32 kilómetros en Andorra la Vella. Con este resultado, reafirma su gran momento deportivo, en una temporada donde ya acumula 16 victorias.

El primer lugar fue para el experimentado esloveno Primoz Roglic, quien se coronó “campeón de campeones” con 55 puntos, mientras que el resto de los competidores enfrentaron un formato innovador que eliminó los equipos y se centró en el rendimiento individual.

La competencia incluyó dos pruebas clave: una cronoescalada en el Coll de la Gallina, uno de los puertos más exigentes de los Pirineos, y una segunda etapa urbana. A pesar del reto y la presencia de figuras consagradas, Del Toro logró mantenerse competitivo de principio a fin, confirmando por qué es uno de los nombres a seguir en el ciclismo mundial.