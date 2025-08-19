Deportes

Con 12 medallas, México se corona campeón panamericano de clavados en Asunción 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La selección mexicana de clavados se proclamó campeona en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al cerrar cuatro días de competencia con una cosecha de 12 medallas: cuatro de oro, seis de plata y dos de bronce.

En la última final de la jornada, la dupla integrada por el jalisciense Kenny Zamudio y el neoleonés Emilio Treviño obtuvo la medalla de plata en la prueba de plataforma 10 metros sincronizado masculino, con una puntuación de 380.01. El oro fue para los canadienses Benjamin Tessier y Matt Cullen (413.46), mientras que los cubanos Bernaldo Arias y Carlos Ramos se quedaron con el bronce (350.07).

Horas antes, las gemelas mexicanas Mía y Lía Cueva brillaron en el trampolín 3 metros femenil individual: Mía sumó 319.45 unidades y logró la plata, mientras que Lía obtuvo el bronce con 292.95. El primer lugar correspondió a la estadounidense Sophia Verzyl.

Medallero mexicano en clavados Asunción 2025

  • Oro:

    • Lía Cueva y Mía Cueva, trampolín 3m sincronizado

    • Jesús Agúndez y David Vázquez, trampolín 3m sincronizado

    • Kenny Zamudio, plataforma 10m individual

    • David Vázquez, trampolín 3m individual

  • Plata:

    • David Vázquez, trampolín 1m individual

    • Mía Cueva, trampolín 1m individual

    • Majo Sánchez y Suri Cueva, plataforma 10m sincronizado

    • Jesús Agúndez, trampolín 3m individual

    • Mía Cueva, trampolín 3m individual

    • Kenny Zamudio y Emilio Treviño, plataforma 10m sincronizado

  • Bronce:

    • Lía Cueva, trampolín 1m individual

    • Lía Cueva, trampolín 3m individual

