Comité Olímpico Internacional defiende a Israel pese a ofensiva mortal en Gaza

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Comité Olímpico Internacional (COI) ha rechazado excluir a Israel de las competiciones deportivas internacionales, pese a las crecientes presiones por parte de organizaciones civiles, atletas y ciudadanos del mundo que denuncian la ofensiva militar en Gaza, la cual ha dejado más de 65 mil personas muertas en casi dos años de conflicto.

El organismo justificó su decisión señalando que no tiene pruebas de que el Estado israelí haya violado la Carta Olímpica, el documento rector que rige los principios de neutralidad, inclusión y respeto en el deporte internacional. “Ambos comités, el israelí y el palestino, están reconocidos y gozan de los mismos derechos”, indicó el COI.