Deportes

Comité Olímpico Internacional defiende a Israel pese a ofensiva mortal en Gaza

El Comité Olímpico Internacional asegura que Israel no ha violado la Carta Olímpica
La decisión contrasta con la suspensión de Rusia por el conflicto en Ucrania
La decisión contrasta con la suspensión de Rusia por el conflicto en UcraniaCAPTURA DE VIDEO
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Comité Olímpico Internacional (COI) ha rechazado excluir a Israel de las competiciones deportivas internacionales, pese a las crecientes presiones por parte de organizaciones civiles, atletas y ciudadanos del mundo que denuncian la ofensiva militar en Gaza, la cual ha dejado más de 65 mil personas muertas en casi dos años de conflicto.

El organismo justificó su decisión señalando que no tiene pruebas de que el Estado israelí haya violado la Carta Olímpica, el documento rector que rige los principios de neutralidad, inclusión y respeto en el deporte internacional. “Ambos comités, el israelí y el palestino, están reconocidos y gozan de los mismos derechos”, indicó el COI.

A diferencia del caso de Rusia, suspendida tras su intervención en Ucrania en 2022, el COI insiste en que Israel no ha incurrido en acciones que ameriten sanción, al no anexar organizaciones deportivas palestinas ni alterar estructuras deportivas locales.

El comité argumenta que, incluso durante los Juegos Olímpicos de París 2024, atletas israelíes y palestinos compartieron espacios en la Villa Olímpica “sin incidentes”, reforzando su tesis de convivencia.

“El Comité no puede aplicar sanciones sin sustento legal ni evidencias claras de una violación directa de la Carta Olímpica”
aclara el texto

Sin embargo, la decisión ha generado fuertes críticas. Diversas federaciones, deportistas y movimientos sociales han acusado al COI de doble rasero, al actuar con firmeza contra Rusia, pero mantener su respaldo a Israel a pesar de la continua ofensiva sobre Gaza, incluida la reciente incursión terrestre masiva sobre la ciudad.

Te puede interesar:
Boletos del Mundial en México costarán hasta 29 días de salario mínimo
La decisión contrasta con la suspensión de Rusia por el conflicto en Ucrania

RPO

Israel
Comité Olímpico Internacional

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com