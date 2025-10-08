Comienza la NHL y también las peleas; Florida vs Chicago a puñetazos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La National Hockey League (NHL) no esperó ni un partido completo para recordarle al mundo por qué el hockey sobre hielo es uno de los deportes más intensos del planeta. En el primer encuentro de la temporada 2025, la adrenalina subió de golpe —literalmente— cuando Nick Foligno, de los Chicago Blackhawks, se trenzó a puñetazos con A.J. Greer, de los Florida Panthers.

La escena ocurrió sobre la pista del Amerant Bank Arena, casa de los Panthers, donde los ánimos se calentaron apenas iniciando el partido. Sin mediar más palabras, ambos jugadores soltaron los guantes y ofrecieron una pelea que, aunque breve, despertó la ovación de la afición local.