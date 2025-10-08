Comienza la NHL y también las peleas; Florida vs Chicago a puñetazos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La National Hockey League (NHL) no esperó ni un partido completo para recordarle al mundo por qué el hockey sobre hielo es uno de los deportes más intensos del planeta. En el primer encuentro de la temporada 2025, la adrenalina subió de golpe —literalmente— cuando Nick Foligno, de los Chicago Blackhawks, se trenzó a puñetazos con A.J. Greer, de los Florida Panthers.
La escena ocurrió sobre la pista del Amerant Bank Arena, casa de los Panthers, donde los ánimos se calentaron apenas iniciando el partido. Sin mediar más palabras, ambos jugadores soltaron los guantes y ofrecieron una pelea que, aunque breve, despertó la ovación de la afición local.
En cuanto al marcador, Florida se impuso 3-2 a Chicago, en un juego reñido y vibrante que marcó con firmeza el arranque de la nueva campaña de la NHL.
La NHL, a diferencia de muchas ligas deportivas, permite —aunque no promueve abiertamente— este tipo de enfrentamientos, considerados parte de la cultura y la historia del hockey profesional. Y aunque han disminuido en frecuencia en los últimos años, lo ocurrido entre Foligno y Greer demuestra que la pasión por defender el honor del equipo sigue vigente.
RPO