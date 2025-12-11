¡Comienza la batalla por el título! Tigres y Toluca se enfrentan esta noche en el Volcán

Será la primera vez que ambos equipos se enfrenten en una final de Liga MX, aunque ya se han visto las caras en siete ocasiones durante fases finales, con saldo favorable para los felinos en seis de esos duelos.

El equipo de Robert Dante Siboldi, que terminó segundo en la tabla general, buscará imponer condiciones en casa ante unos Diablos Rojos que llegan como líderes del torneo regular y con una ofensiva en gran forma.

El "Volcán" será testigo del primer capítulo de esta serie por el título, en la que el equipo del norte intentará reafirmar su jerarquía en instancias decisivas, mientras que Toluca buscará llevarse una ventaja a casa de cara al partido definitivo en el Estadio Nemesio Diez.

SHA