¡Color y cultura! Así son las mascotas del Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Zayu, un jaguar ágil y festivo de México; Maple, un alce creativo y resistente de Cánada; y Clutch, un águila calva valiente y motivadora de EU, son las nuevas mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La presentación oficial fue realizada por la FIFA, en el marco de una celebración que resalta la cultura y unidad de los tres países anfitriones. En un comunicado, el presidente del organismo, Gianni Infantino, aseguró que “Maple, Zayu y Clutch están llenos de alegría, energía y un espíritu de unión, como la propia Copa Mundial”.
Zayu, el jaguar mexicano
Originario del sur de México.
Representa unidad, fuerza y alegría.
Fuera del campo disfruta del baile, la comida tradicional y el arte popular.
En la cancha, se transforma en un delantero ágil e intimidante.
Es un símbolo de orgullo nacional, que conecta la cultura con el deporte.
Maple, el alce canadiense
Artista urbano, resiliente y portero de corazón.
Recorre todo Canadá con una mentalidad abierta y creativa.
Inspira con su estilo desenfadado y liderazgo natural.
Clutch, el águila estadounidense
Aventurero y entusiasta del deporte.
Centrocampista por excelencia: conecta, motiva y guía.
Representa la diversidad cultural de Estados Unidos y el optimismo juvenil.
Por primera vez, las mascotas serán jugables en un videojuego oficial. Se trata de FIFA Heroes, un título estilo arcade que combina fútbol sala con personajes ficticios, leyendas del fútbol y mascotas pasadas. Este juego saldrá en 2026 para plataformas como Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation y Xbox.
También tendrán presencia en la FIFA Super League Soccer dentro de la plataforma Roblox, donde los usuarios podrán desbloquear recompensas temáticas cumpliendo misiones protagonizadas por las mascotas.
Durante el torneo Maple, Zayu y Clutch serán embajadores del evento. Estarán presentes en mercancía oficial, saludando a jugadores, protagonizando anuncios y conectando con las nuevas generaciones.
RPO