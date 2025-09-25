¡Color y cultura! Así son las mascotas del Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Zayu, un jaguar ágil y festivo de México; Maple, un alce creativo y resistente de Cánada; y Clutch, un águila calva valiente y motivadora de EU, son las nuevas mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La presentación oficial fue realizada por la FIFA, en el marco de una celebración que resalta la cultura y unidad de los tres países anfitriones. En un comunicado, el presidente del organismo, Gianni Infantino, aseguró que “Maple, Zayu y Clutch están llenos de alegría, energía y un espíritu de unión, como la propia Copa Mundial”.