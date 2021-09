En el mundo del futbol este pacto no es más que un acuerdo informal entre el jugador y el club al que pertenece este, a fin de que el futbolista no pueda negociar un posible contrato si la institución deportiva no está de acuerdo; en pocas palabras: se condiciona el traspaso de jugadores en el mercado de fichajes.

La Fédération Internationale de Football Association​ (FIFA) establece que un futbolista puede irse al club que quiera una vez terminado el contrato, y que puede comenzar a negociar seis meses antes de que éste termine con el actual club.

Sin embargo en el futbol mexicano esto no funciona así, por lo que en la Cámara de Diputados y Senadores el tema se debate.

Actualmente hay una iniciativa para prohibir el pacto en el futbol mexicano, misma que fue aprobada por diputados y ahora se encuentra en Senado de la República para su análisis y posterior ratificación.

