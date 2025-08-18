CMLL trae a Místico, Volador Jr., Averno y más estrellas a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) traerá toda la emoción del pancracio a la Plaza Monumental de Morelia el próximo sábado 8 de noviembre, en punto de las 6:00 de la tarde, con una función que reunirá a las principales figuras de la lucha libre mexicana.

La lucha estelar enfrentará a Místico, Star Jr. y Esfinge contra Volador Jr., El Felino y Ángel de Oro, en un combate de relevos australianos que forma parte del 92 aniversario de la lucha libre en México.

Además, el evento contará con una copa especial llamada “Dinastía Moreliana 2025”, con luchadores icónicos como Blue Panther, Felino Jr., Stuka Jr. y Soberano Jr., entre otros.

También habrá relevos mixtos, combates de minis, luchas de Amazonas del Ring y una función especial con luchadores que se presentarán sin máscara o cabellera.