CMLL trae a Místico, Volador Jr., Averno y más estrellas a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) traerá toda la emoción del pancracio a la Plaza Monumental de Morelia el próximo sábado 8 de noviembre, en punto de las 6:00 de la tarde, con una función que reunirá a las principales figuras de la lucha libre mexicana.
La lucha estelar enfrentará a Místico, Star Jr. y Esfinge contra Volador Jr., El Felino y Ángel de Oro, en un combate de relevos australianos que forma parte del 92 aniversario de la lucha libre en México.
Además, el evento contará con una copa especial llamada “Dinastía Moreliana 2025”, con luchadores icónicos como Blue Panther, Felino Jr., Stuka Jr. y Soberano Jr., entre otros.
También habrá relevos mixtos, combates de minis, luchas de Amazonas del Ring y una función especial con luchadores que se presentarán sin máscara o cabellera.
La venta de boletos ya está disponible en línea a través de BlueTicketLatino.com y en preventa física en Mi Lola Morelia (Camelinas) hasta el 3 de septiembre, a las 7:30 pm.
RING 1, 2 y 3: $790
RING 4, 5 y 6: $680
Barrera: $450
Preferente: $340
General: $230
Niños: $120
Los primeros 500 boletos para zona General tienen precio especial de $170 pesos.
Este espectáculo promete ser uno de los eventos más destacados del año para los amantes de la lucha libre en Michoacán.
SHA