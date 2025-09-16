Clubes recibirán parte de 355 mdd por soltar a sus jugadores al Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por primera vez en su historia, la FIFA recompensará directamente a todos los clubes que cedan jugadores para los clasificatorios de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, como parte de un programa de beneficios mejorado y con fondos sin precedentes.

De acuerdo con el nuevo memorando de entendimiento firmado entre la FIFA y la Asociación de Clubes Europeos (ECA), se destinarán 355 millones de dólares para compensar a los equipos que liberen a sus futbolistas, incluso desde las eliminatorias rumbo al Mundial.

Este monto representa un incremento del 70% respecto a la edición anterior del programa, en la que se repartieron 209 millones de dólares entre 440 clubes.

La novedad principal es que ya no es necesario que el jugador participe en la fase final del Mundial para que el club reciba dinero. Basta con que haya sido convocado para los partidos clasificatorios.