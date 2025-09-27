Club León se queda sin técnico a mitad del Apertura 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de la derrota del Club León ante FC Juárez en la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025, Eduardo Berizzo presentó su renuncia como director técnico del conjunto esmeralda, poniendo fin a una etapa de un año al frente del equipo guanajuatense.

La salida de Berizzo fue anunciada por el propio club a través de un comunicado oficial emitido este fin de semana, en el que se destacó que la decisión fue tomada “de común acuerdo” y que respondió a un gesto de "nobleza pocas veces visto en el futbol" por parte del estratega argentino.

“Hoy por la mañana, en un acto de nobleza pocas veces visto en el futbol, Eduardo Berizzo nos ha compartido que su etapa como Director Técnico del Club León concluye, presentando su renuncia aceptada por el Club, de común acuerdo”, se lee en el comunicado.