Club León se queda sin técnico a mitad del Apertura 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de la derrota del Club León ante FC Juárez en la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025, Eduardo Berizzo presentó su renuncia como director técnico del conjunto esmeralda, poniendo fin a una etapa de un año al frente del equipo guanajuatense.
La salida de Berizzo fue anunciada por el propio club a través de un comunicado oficial emitido este fin de semana, en el que se destacó que la decisión fue tomada “de común acuerdo” y que respondió a un gesto de "nobleza pocas veces visto en el futbol" por parte del estratega argentino.
“Hoy por la mañana, en un acto de nobleza pocas veces visto en el futbol, Eduardo Berizzo nos ha compartido que su etapa como Director Técnico del Club León concluye, presentando su renuncia aceptada por el Club, de común acuerdo”, se lee en el comunicado.
La directiva del León agradeció el profesionalismo y compromiso del técnico sudamericano, así como del cuerpo técnico que lo acompañó durante su gestión, incluyendo a Sebastián Rambert, Ernesto Marcucci, Roberto Bonano y Fernando Morelli.
Con este movimiento, la directiva del León se encuentra en la búsqueda de un nuevo timonel que pueda enderezar el rumbo y llevar al equipo a la fase final del torneo, en medio de una temporada irregular.
Mientras tanto, el equipo se alista para su próximo compromiso en casa ante el Deportivo Toluca, un duelo clave que podría marcar el inicio de una nueva etapa para los esmeraldas.
Próximo partido del Club León
Rival: Deportivo Toluca
Fecha: Sábado 4 de octubre de 2025
Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
Sede: Estadio León
