Club América asegura a Brian “Rayito” Rodríguez hasta 2029

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La permanencia de Brian Rodríguez con el Club América quedó confirmada este miércoles, luego de que el club anunciara en redes sociales la renovación del contrato del atacante uruguayo, quien seguirá vinculado a la institución hasta el verano de 2029.

Con una serie de fotografías del jugador firmando documentos y posando junto al escudo del equipo, las Águilas oficializaron el acuerdo que ya había sido negociado previamente, pero que ahora quedó sellado de manera formal.

“¡Brian Rodríguez renovado con el Club América! Tenemos Rayito para rato con nosotros”, publicó el club en su cuenta oficial.

La extensión representa tres años adicionales al contrato original, que expiraba en 2026.