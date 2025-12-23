Club América anuncia alianza internacional; Azcárraga conserva control del equipo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club América anunció una alianza estratégica con el fondo internacional General Atlantic, con el objetivo de fortalecer su crecimiento deportivo, institucional y comercial, sin perder su identidad ni el control mayoritario del equipo.

El anuncio fue realizado por el presidente del club, Emilio Azcárraga Jean, quien informó que esta asociación suma experiencia global y visión de largo plazo, manteniendo el liderazgo y el rumbo del América bajo la dirección de la familia Azcárraga.

Como parte del acuerdo, también participa Kraft Analytics Group, empresa especializada en tecnología y análisis de datos, afiliada al grupo Kraft, propietario de los Patriotas de Nueva Inglaterra y del Estadio Gillette, en Estados Unidos.

Azcárraga Jean continuará desempeñándose como presidente ejecutivo del Consejo de Administración, encabezando la conducción estratégica del club y del Estadio Banorte, el cual se encuentra en proceso de transformación para mejorar la experiencia de los aficionados.