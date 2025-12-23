Club América anuncia alianza internacional; Azcárraga conserva control del equipo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club América anunció una alianza estratégica con el fondo internacional General Atlantic, con el objetivo de fortalecer su crecimiento deportivo, institucional y comercial, sin perder su identidad ni el control mayoritario del equipo.
El anuncio fue realizado por el presidente del club, Emilio Azcárraga Jean, quien informó que esta asociación suma experiencia global y visión de largo plazo, manteniendo el liderazgo y el rumbo del América bajo la dirección de la familia Azcárraga.
Como parte del acuerdo, también participa Kraft Analytics Group, empresa especializada en tecnología y análisis de datos, afiliada al grupo Kraft, propietario de los Patriotas de Nueva Inglaterra y del Estadio Gillette, en Estados Unidos.
Azcárraga Jean continuará desempeñándose como presidente ejecutivo del Consejo de Administración, encabezando la conducción estratégica del club y del Estadio Banorte, el cual se encuentra en proceso de transformación para mejorar la experiencia de los aficionados.
El estadio, uno de los recintos más emblemáticos del futbol mexicano, será sede del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que las adecuaciones buscan cumplir con estándares internacionales de comodidad, cercanía y modernidad.
El Club América reiteró que su compromiso principal sigue siendo competir por campeonatos, fortalecer el vínculo con su afición y representar con orgullo al futbol mexicano a nivel mundial.
