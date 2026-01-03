Clausura 2026 arranca el 9 de enero: checa todos los partidos de la Jornada 1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La espera terminó para los aficionados del futbol mexicano. Luego de un Torneo Apertura 2025 cargado de sorpresas, los clubes y seguidores ya preparan la emoción para el arranque del Clausura 2026, que comenzará el viernes 9 de enero.
Este torneo presenta una particularidad: el calendario fue modificado debido a la celebración del Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, por lo que deberá concluir antes del arranque de la justa internacional.
Además, varios fichajes —ya confirmados o en proceso— generan gran expectativa entre las aficiones, lo que hace prever un torneo vibrante desde la primera jornada.
Viernes 9 de enero
Tijuana vs. América — 21:00 h | Estadio Caliente
Atlas vs. Puebla — 21:00 h | Estadio Jalisco
Mazatlán vs. Juárez — 21:00 h | Estadio El Encanto
Sábado 10 de enero
Chivas vs. Pachuca — 17:00 h | Estadio AKRON
León vs. Cruz Azul — 19:00 h | Estadio León
Santos Laguna vs. Necaxa — 19:00 h | Estadio TSM
Monterrey vs. Toluca — 21:00 h | Estadio BBVA
Domingo 11 de enero
Pumas vs. Querétaro — 12:00 h | Estadio Olímpico Universitario
Atlético San Luis vs. Tigres UANL — 19:00 h | Estadio Alfonso Lastras
mrh