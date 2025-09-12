¡Clásico Nacional y más! Checa dónde ver la Jornada 8 de la Liga MX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Liga MX continúa con su emocionante torneo Apertura 2025, y este fin de semana se disputa la Jornada 8, con partidos que podrían definir la parte alta de la tabla y la pelea por puestos de liguilla.
El encuentro más esperado será el Clásico Nacional entre América y Chivas, pero otros duelos también prometen intensidad y buen fútbol.
A continuación, te presentamos la guía completa de partidos, horarios y canales para que no te pierdas ningún detalle:
Necaxa vs. Juárez
🕖 19:00 HRS | 🏟️ Estadio Victoria
📺 Claro Sports, VIX
Mazatlán vs. Pumas
🕘 21:00 HRS | 🏟️ Estadio El Encanto
📺 Canal 7, Tubi
Pachuca vs. Cruz Azul
🕔 17:00 HRS | 🏟️ Estadio Hidalgo
📺 FOX
Tigres vs. León
🕖 19:00 HRS | 🏟️ Estadio Universitario
📺 Canal 7, FOX
Atlas vs. Santos
🕖 19:00 HRS | 🏟️ Estadio Jalisco
📺 VIX
Toluca vs. Puebla
🕘 21:00 HRS | 🏟️ Estadio Nemesio Diez
📺 FOX
América vs. Chivas (Clásico Nacional)
🕘 21:15 HRS | 🏟️ Estadio Ciudad de los Deportes
📺 Canal 5, TUDN
Querétaro vs. Monterrey
🕔 17:00 HRS | 🏟️ Estadio La Corregidora
📺 FOX
Atlético de San Luis vs. Xolos
🕖 19:00 HRS | 🏟️ Estadio Alfonso Lastras
📺 ESPN, Disney+
Con la liguilla cada vez más cerca, estos encuentros serán clave para varios equipos que buscan escalar posiciones o mantenerse en la cima.
SHA