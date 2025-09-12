¡Clásico Nacional y más! Checa dónde ver la Jornada 8 de la Liga MX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Liga MX continúa con su emocionante torneo Apertura 2025, y este fin de semana se disputa la Jornada 8, con partidos que podrían definir la parte alta de la tabla y la pelea por puestos de liguilla.

El encuentro más esperado será el Clásico Nacional entre América y Chivas, pero otros duelos también prometen intensidad y buen fútbol.

A continuación, te presentamos la guía completa de partidos, horarios y canales para que no te pierdas ningún detalle:

📅 Viernes 12 de septiembre de 2025

Necaxa vs. Juárez

🕖 19:00 HRS | 🏟️ Estadio Victoria

📺 Claro Sports, VIX

Mazatlán vs. Pumas

🕘 21:00 HRS | 🏟️ Estadio El Encanto

📺 Canal 7, Tubi

📅 Sábado 13 de septiembre de 2025

Pachuca vs. Cruz Azul

🕔 17:00 HRS | 🏟️ Estadio Hidalgo

📺 FOX

Tigres vs. León

🕖 19:00 HRS | 🏟️ Estadio Universitario

📺 Canal 7, FOX

Atlas vs. Santos

🕖 19:00 HRS | 🏟️ Estadio Jalisco

📺 VIX

Toluca vs. Puebla

🕘 21:00 HRS | 🏟️ Estadio Nemesio Diez

📺 FOX

América vs. Chivas (Clásico Nacional)

🕘 21:15 HRS | 🏟️ Estadio Ciudad de los Deportes

📺 Canal 5, TUDN

📅 Domingo 14 de septiembre de 2025