¡Clásico Nacional y más! Checa dónde ver la Jornada 8 de la Liga MX

Con la liguilla cada vez más cerca, estos encuentros serán clave para varios equipos que buscan escalar posiciones o mantenerse en la cima
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Liga MX continúa con su emocionante torneo Apertura 2025, y este fin de semana se disputa la Jornada 8, con partidos que podrían definir la parte alta de la tabla y la pelea por puestos de liguilla.

El encuentro más esperado será el Clásico Nacional entre América y Chivas, pero otros duelos también prometen intensidad y buen fútbol.

A continuación, te presentamos la guía completa de partidos, horarios y canales para que no te pierdas ningún detalle:

📅 Viernes 12 de septiembre de 2025

  • Necaxa vs. Juárez
    🕖 19:00 HRS | 🏟️ Estadio Victoria
    📺 Claro Sports, VIX

  • Mazatlán vs. Pumas
    🕘 21:00 HRS | 🏟️ Estadio El Encanto
    📺 Canal 7, Tubi

📅 Sábado 13 de septiembre de 2025

  • Pachuca vs. Cruz Azul
    🕔 17:00 HRS | 🏟️ Estadio Hidalgo
    📺 FOX

  • Tigres vs. León
    🕖 19:00 HRS | 🏟️ Estadio Universitario
    📺 Canal 7, FOX

  • Atlas vs. Santos
    🕖 19:00 HRS | 🏟️ Estadio Jalisco
    📺 VIX

  • Toluca vs. Puebla
    🕘 21:00 HRS | 🏟️ Estadio Nemesio Diez
    📺 FOX

  • América vs. Chivas (Clásico Nacional)
    🕘 21:15 HRS | 🏟️ Estadio Ciudad de los Deportes
    📺 Canal 5, TUDN

📅 Domingo 14 de septiembre de 2025

  • Querétaro vs. Monterrey
    🕔 17:00 HRS | 🏟️ Estadio La Corregidora
    📺 FOX

  • Atlético de San Luis vs. Xolos
    🕖 19:00 HRS | 🏟️ Estadio Alfonso Lastras
    📺 ESPN, Disney+

Liga MX
Clásico América Chivas

