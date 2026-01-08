Clásico español en la final de la Supercopa 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la victoria del Barcelona sobre el Athletic Club, los blaugranas se medirán al Real Madrid, que recientemente eliminó al Atlético de Madrid, en la final de la Supercopa de España 2026.

El encuentro se llevará a cabo en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero, a partir de las 13:00 horas, y será transmitido exclusivamente por Sky Sports y Sky+. Los aficionados de ambos equipos podrán disfrutar de un espectáculo de alto nivel, donde la rivalidad histórica entre Barcelona y Real Madrid se renueva en busca del título.

Tras la final, ambos clubes regresarán a sus respectivos compromisos de liga y competencias europeas, continuando con una temporada que promete emociones hasta el último minuto.