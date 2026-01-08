Deportes

Clásico español en la final de la Supercopa 2026

Barcelona y Real Madrid definirán al campeón de la Supercopa de España 2026 en Arabia Saudita, el domingo 11 de enero
Será transmitido en exclusiva por Sky Sports
Será transmitido en exclusiva por Sky SportsESPECIAL
Rodrigo Peña
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la victoria del Barcelona sobre el Athletic Club, los blaugranas se medirán al Real Madrid, que recientemente eliminó al Atlético de Madrid, en la final de la Supercopa de España 2026.

El encuentro se llevará a cabo en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero, a partir de las 13:00 horas, y será transmitido exclusivamente por Sky Sports y Sky+. Los aficionados de ambos equipos podrán disfrutar de un espectáculo de alto nivel, donde la rivalidad histórica entre Barcelona y Real Madrid se renueva en busca del título.

Tras la final, ambos clubes regresarán a sus respectivos compromisos de liga y competencias europeas, continuando con una temporada que promete emociones hasta el último minuto.

Te puede interesar:
Transmitirá izzi el Mundial 2026 a través de ViX Premium
Será transmitido en exclusiva por Sky Sports

RPO

Barcelona
Real Madrid
Supercopa de España

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com