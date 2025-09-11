Cierran visorías en básquetbol, voleibol, pesas y porristas de la UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las visorías deportivas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) avanzan con buena participación en diversas disciplinas. Esta semana, ya concluyeron procesos de captación de talento en básquetbol, voleibol, levantamiento de pesas y el equipo de porristas.

En el caso del baloncesto femenil, durante los dos días de prueba acudieron cerca de 70 estudiantes, entre quienes el coach Leopoldo Soria Contreras destacó el entusiasmo y nivel competitivo mostrado desde el inicio.

“Estamos muy contentos de la visoría, hubo bastante participación. Detectamos a algunas chicas que nos pueden aportar mucho talento para nuestra selección. Una cosa que fue muy agradable es que las chicas desde el primer momento mostraron mucho entusiasmo, muchas ganas, mucha energía, y pues eso es un principio muy importante”, comentó Soria.