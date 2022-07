Cierra Michoacán con histórica participación en Nacionales Conade 2022

“Me siento muy contento de haber competido contra grandes surfistas, no creí que iba a llegar tan lejos, pero solo me queda agradecer el apoyo de las personas por creer en mí y gracias a Dios llevamos una plata más para Michoacán. Esta medalla se la dedico a mi papá y a mi abuelita quienes estuvieron al pendiente y me llevaron al camino del surf”, dijo Miguel Ángel Acuña luego de la premiación.