Ciclo cerrado en Chivas; 8 jugadores fuera y nuevas llegadas en puerta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A tan solo unas semanas de iniciar la pretemporada, las Chivas de Guadalajara han tomado decisiones drásticas que redefinirán la estructura del equipo para el siguiente torneo.

Los nombres de Alan Mozo, Alan Pulido, Erick Gutiérrez, Isaac Brizuela, Leo Sepúlveda, Luis Olivas, Teun Wilke y Dragón García ya no aparecerán en los planes de Gabriel Milito, quien se ve obligado a reinventar su plantel de cara a un torneo que se anticipa lleno de expectativas.

Aunque la salida de figuras como Pulido y Gutiérrez marca un final para algunos de los rostros más conocidos, la directiva ya tiene en mente sus refuerzos. Entre las incorporaciones más destacadas está la de Brian Gutiérrez, quien llega desde el Chicago Fire de la MLS. La joven promesa promete aportar dinamismo y frescura al ataque rojiblanco. Además, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda regresan al equipo, buscando aportar su experiencia y goles al conjunto que, tras esta reestructuración, estará en la mira de todos.

Una de las decisiones que más controversia ha generado es la salida de Javier Hernández, quien, tras varias especulaciones sobre su futuro, también deja las filas del club.

Mientras tanto, Cade Cowell es cedido al New York RedBull de la MLS en calidad de préstamo, buscando en Estados Unidos la oportunidad de consolidarse en la élite del fútbol.

Con un panorama lleno de cambios, las Chivas se preparan para lo que promete ser una temporada de reconstrucción. A la espera de más movimientos, el equipo busca reinventarse para volver a ser protagonista del fútbol mexicano.