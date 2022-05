Choque lleva a Checo Pérez a arrancar en la tercera posición en Mónaco

Ante tal resultado, el jefe de la escudería de Red Bull Racing, Cristian Horner se dijo decepcionado.

“Checo ha sido rápido todo el fin de semana. Es decepcionante no tener un coche en la primera fila, pero lucharemos a partir de ahí”.

Pero también aceptó que no hubiera cambiado nada de no haber bandera roja por el incidente de Checo Pérez, ya que el tiempo que hizo Charles Leclerc no lo hubieran superado los pilotos de Red Bull.

“No creo que la pole estuviera en eso. Charles fue poderoso. Felicitaciones a él, porque no pudimos haber marcado ese tiempo. Es una pena, ambos pilotos podrían haber mejorado. Max fue significativamente más rápido”.

EA