Chivas ya no renovaría a Chicharito; contrato vence en diciembre de 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La segunda etapa de Javier “Chicharito” Hernández con las Chivas Rayadas del Guadalajara podría tener un final anticipado, luego de que trascendiera que la directiva del club no planea renovar su contrato, el cual concluye en diciembre de 2025.

De acuerdo con información publicada por el periodista Juan Manuel Figueroa, del portal Mediotiempo, la falta de resultados y el bajo rendimiento del delantero habrían influido en la decisión del club rojiblanco. Pese a la expectativa generada en su regreso, Hernández no ha logrado consolidarse como el referente ofensivo que muchos esperaban.

El atacante de 35 años ha lidiado con varias lesiones, entre ellas una ruptura de ligamento cruzado que retrasó su debut y lo ha mantenido intermitente durante el torneo Apertura 2025. Aunado a esto, recientemente volvió a tener minutos en el duelo ante Cruz Azul en la jornada 7, donde, aunque generó algunas jugadas de peligro, no logró marcar y el equipo cayó 2-1.