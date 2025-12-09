Chivas y Liberal Youth Ministry deslumbran con moda deportiva

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuando la pasión por el futbol se encuentra con la vanguardia del diseño mexicano, nacen colecciones que trascienden la cancha y se convierten en una declaración de identidad. Así sucede con la nueva alianza entre el Club Deportivo Guadalajara, la firma de moda Liberal Youth Ministry (L.Y.M.) y la marca deportiva internacional Puma, quienes han presentado oficialmente su línea OLYMPIAN YOUTH LIBERAL YOUTH MINISTRY FALL - WINTER 2025, una propuesta que combina la estética del high street fashion con los colores emblemáticos del Rebaño Sagrado.
Esta nueva entrega, que estará disponible a partir del 15 de diciembre de 2025, incluye piezas clave para los fanáticos y fashionistas por igual: un conjunto de pantalón y chamarra en los tradicionales rojo y blanco, dos camisetas deportivas de manga larga, una camiseta de manga corta y un par de tenis que promete convertirse en objeto de deseo para los coleccionistas.
No es la primera vez que estas tres marcas cruzan caminos. El año pasado sorprendieron con una colección de alta costura funcional, pensada tanto para ejercitarse como para portar con orgullo los colores del Guadalajara en escenarios urbanos. Sin embargo, en esta ocasión, la narrativa visual va más allá del deporte.
La línea OLYMPIAN YOUTH apuesta por representar una juventud inconforme, soñadora, arraigada en la cultura tapatía pero con ambición global. Y ese mensaje cobra vida a través del estilo inconfundible de Antonio Zaragoza, el creador de Liberal Youth Ministry.
Fundada en noviembre de 2016 en Guadalajara, la firma L.Y.M. ha llamado la atención del mundo de la moda por su enfoque disruptivo, referencias poco convencionales y un espíritu que busca “restablecer el orden” dentro de la industria. Zaragoza ha dicho en diversas entrevistas que su intención es subvertir lo esperado y ofrecer una voz genuina desde México para el planeta entero.
La colección se presenta como un manifiesto de identidad cultural, deportiva y estética. No es solo una línea de ropa: es un puente entre generaciones, entre las gradas y las pasarelas, entre el grito de gol y el destello del flash.
RPO