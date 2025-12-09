Chivas y Liberal Youth Ministry deslumbran con moda deportiva

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuando la pasión por el futbol se encuentra con la vanguardia del diseño mexicano, nacen colecciones que trascienden la cancha y se convierten en una declaración de identidad. Así sucede con la nueva alianza entre el Club Deportivo Guadalajara, la firma de moda Liberal Youth Ministry (L.Y.M.) y la marca deportiva internacional Puma, quienes han presentado oficialmente su línea OLYMPIAN YOUTH LIBERAL YOUTH MINISTRY FALL - WINTER 2025, una propuesta que combina la estética del high street fashion con los colores emblemáticos del Rebaño Sagrado.

Esta nueva entrega, que estará disponible a partir del 15 de diciembre de 2025, incluye piezas clave para los fanáticos y fashionistas por igual: un conjunto de pantalón y chamarra en los tradicionales rojo y blanco, dos camisetas deportivas de manga larga, una camiseta de manga corta y un par de tenis que promete convertirse en objeto de deseo para los coleccionistas.