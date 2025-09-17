Chivas vs Tigres se suspende por tormenta en Estadio Akron

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que prometía ser una noche emocionante para los seguidores de Chivas y Tigres terminó en decepción, luego de que el partido pendiente de la Jornada 1 de la Liga MX fuera nuevamente retrasado, esta vez por causas climatológicas.

Minutos antes del silbatazo inicial en el Estadio Akron, una intensa tormenta eléctrica sorprendió a todos. La lluvia fue tan severa que provocó encharcamientos en el campo y anegaciones en los pasillos del inmueble, situación que obligó a posponer el arranque del encuentro que estaba programado para las 19:07 horas.