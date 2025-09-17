Chivas vs Tigres se suspende por tormenta en Estadio Akron

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que prometía ser una noche emocionante para los seguidores de Chivas y Tigres terminó en decepción, luego de que el partido pendiente de la Jornada 1 de la Liga MX fuera nuevamente retrasado, esta vez por causas climatológicas.
Minutos antes del silbatazo inicial en el Estadio Akron, una intensa tormenta eléctrica sorprendió a todos. La lluvia fue tan severa que provocó encharcamientos en el campo y anegaciones en los pasillos del inmueble, situación que obligó a posponer el arranque del encuentro que estaba programado para las 19:07 horas.
A través de redes sociales y en la propia transmisión oficial del partido, se difundieron imágenes del estadio prácticamente vacío, con gradas que lucían desiertas pese a la expectativa de una buena entrada. Solo algunos miembros del equipo de seguridad permanecían en el terreno de juego, atentos a las indicaciones de Protección Civil.
La Liga MX confirmó el retraso mediante un mensaje en su cuenta oficial de X, donde señaló que la decisión sobre la reanudación o cancelación quedará en manos de las autoridades de Protección Civil, quienes monitorean las condiciones meteorológicas.
De acuerdo con protocolos internacionales, como los establecidos por la FIFA, en casos de tormenta eléctrica los partidos deben detenerse al menos durante 30 minutos, y el árbitro está obligado a verificar que el entorno sea seguro antes de reiniciar actividades. Si la actividad eléctrica persiste, se debe esperar otro lapso igual.
Según reportes de prensa, Protección Civil advierte la posibilidad de una segunda tormenta en la zona, lo que podría derivar en la cancelación definitiva del juego. Por ahora, la afición y los equipos tendrán que seguir esperando para conocer la nueva fecha de este encuentro largamente postergado.
agm