Chivas vs Necaxa; reencuentro con un viejo fantasma

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Estadio Akron será escenario de una cita con la historia. El Club Deportivo Guadalajara se enfrenta al Necaxa en la Jornada 10 del torneo, pero el verdadero espectáculo será el reencuentro entre Fernando Gago y su pasado rojiblanco, apenas seis meses después de su polémica salida del Rebaño Sagrado.

La visita del conjunto necaxista llega en un momento clave para Chivas, que enfrentará el duelo con ocho bajas confirmadas, en medio de un clima tenso por lesiones, decisiones técnicas y una afición que aún no perdona al técnico argentino.

En octubre pasado, Fernando Gago abandonó el proyecto del Guadalajara en circunstancias que generaron confusión y descontento. Por entonces, Chivas ocupaba el sexto lugar de la tabla, rompía récords defensivos y se perfilaba como contendiente directo a la Liguilla.

Sin embargo, los rumores lo colocaban en la órbita de Boca Juniors, club donde Gago se formó como jugador y que atravesaba una crisis institucional. Aunque el estratega negó rotundamente cualquier acercamiento —“No tuve ninguna oferta, nada, ningún contacto”—, días después presentó su renuncia.

Semanas más tarde, Gago fue anunciado como técnico de Boca Juniors, donde tuvo un paso breve y turbulento: apenas seis meses, una eliminación prematura en Copa Libertadores y una derrota en el Superclásico lo llevaron a dejar el banquillo xeneize.

Ahora, regresa al Estadio Akron, no como enemigo, pero sí como un personaje que dejó una herida sin cerrar en el seno rojiblanco.