Chivas revela su convocatoria para el Clásico de México en Arizona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de sumar tres victorias consecutivas en el Apertura 2025, las Chivas Rayadas del Guadalajara se preparan para enfrentar una edición más del Clásico de México en el marco del Tour Rebaño 2025, ante América, que se disputará este sábado en el State Farm Stadium de Arizona, donde se espera un lleno total por parte de la afición rojiblanca en Estados Unidos.

De acuerdo con información oficial del club, el equipo dirigido por Gabriel Milito cerró preparación en Guadalajara antes de viajar a Phoenix con una lista de 22 jugadores, donde destaca la presencia de juveniles de la Cantera Rojiblanca y algunas ausencias clave debido a compromisos de Selección Nacional y lesiones.

Entre las novedades están Raúl Martínez Amezcua y Maximiliano Bustos, futbolistas del equipo Sub 21, quienes vivirán su primera convocatoria con el primer equipo. Por otro lado, Luis Romo y Raúl Rangel no fueron considerados tras ser llamados a la Selección Mayor; mientras que Yael Padilla y Hugo Camberos se encuentran participando en la Copa del Mundo Sub-20, y Samir Inda está con la Sub-18 en una gira por Portugal.

En cuanto a los lesionados, Roberto Alvarado, Alan Mozo y Erick Gutiérrez continúan en rehabilitación.