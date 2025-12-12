Chivas ficha a Brian Gutiérrez y va por Ángel Sepúlveda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la dolorosa eliminación ante Cruz Azul en el Torneo Apertura 2025, el Club Deportivo Guadalajara ha comenzado a mover sus fichas en el mercado invernal con la intención de armar un plantel competitivo que aspire al campeonato.

La primera incorporación sería Brian Gutiérrez, mediocampista mexicoamericano de 22 años, procedente del Chicago Fire de la MLS, quien ya aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara para realizar pruebas médicas con el club rojiblanco.

Gutiérrez, quien brilló esta temporada con 9 goles y 3 asistencias en 29 partidos, expresó su emoción por llegar al Rebaño Sagrado, equipo al que sigue desde niño.

“Muchas gracias por recibirme. Estoy muy contento por lo que viene; es un sueño hecho realidad. ¡Arriba las Chivas!”, declaró el joven talento a su llegada.