Chivas festeja triunfos ante América con mensaje picante

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un fin de semana marcado por los festejos patrios, el Rebaño Sagrado dio un golpe de autoridad en la capital del país al imponerse al América tanto en la Liga MX como en la Liga MX Femenil.

A través de sus redes sociales, Chivas celebró los triunfos con una publicación que incluyó imágenes de los festejos tras los goles rojiblancos en el Estadio Ciudad de los Deportes. El mensaje estuvo acompañado por la frase: “¡Viva México! ¡Vivan las Chivas!” y una leyenda que no pasó desapercibida: “ganaron los mexicanos”, recordando la tradición del club tapatío de alinear únicamente jugadores nacionales, en contraste con el cuadro azulcrema.