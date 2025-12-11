Chivas anuncia oficialmente la salida de Javier Hernández

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La historia entre Javier “Chicharito” Hernández y las Chivas Rayadas del Guadalajara ha llegado a un nuevo punto final. El club tapatío hizo oficial la salida del delantero, concluyendo así su segunda etapa como rojiblanco.

El anuncio, compartido a través de canales oficiales del Club Deportivo Guadalajara, rinde homenaje al jugador que alguna vez fue el niño prodigio del Rebaño Sagrado. "El vínculo entre Chicharito y el club de sus amores perdurará para siempre", se lee en el comunicado.

Durante su carrera con Chivas, Javier Hernández conquistó el título de Liga en el Apertura 2006, aunque no era contemplado constantemente en el primer equipo; se consagró como campeón de goleo individual en el Bicentenario 2010. Su talento no pasó desapercibido y lo catapultó a Europa, donde vistió las camisetas del Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen, entre otros.

Con la Selección Mexicana, su nombre se convirtió en leyenda: 52 goles lo acreditan como el máximo anotador en la historia del combinado nacional, participando además en tres Copas del Mundo.

Su regreso a Chivas en 2023 fue recibido con júbilo por la afición. Aunque las lesiones mermaron su tiempo en la cancha, su presencia fue una inspiración para jóvenes talentos del equipo, como Armando González, actual campeón de goleo de la Liga MX. Más que goles, Chicharito ofreció liderazgo, entrega y una pasión que sólo quienes aman a su equipo pueden entender.

Con 35 años cumplidos, la duda es inevitable: ¿será este el adiós definitivo del “14” a las canchas o aún queda un último capítulo en su trayectoria?