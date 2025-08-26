“Chicharito” Hernández estaría por retirarse de Chivas, reportan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El regreso de Javier “Chicharito” Hernández a Chivas en enero de 2024 generó gran expectativa entre la afición rojiblanca, pues el delantero llegaba como ídolo tras su paso por clubes de talla mundial como el Manchester United y el Real Madrid. Sin embargo, a poco más de un año y medio, su futuro apunta más hacia el retiro que a una consolidación en el futbol mexicano.
La llegada del máximo goleador histórico de la Selección Mexicana al Rebaño Sagrado fue celebrada como un acontecimiento histórico. Pero su desempeño ha quedado por debajo de lo esperado y los números lo reflejan: solo dos goles desde su fichaje y múltiples ausencias por lesión.
De acuerdo con información de W Deportes, el entorno cercano al jugador reveló que CH14 ya analiza seriamente el retiro. Su contrato con Chivas termina en diciembre de 2025, fecha en la que podría dar el adiós definitivo a las canchas.
El atacante ha sufrido constantes lesiones que lo alejaron de los partidos más importantes, situación que desgastó la paciencia de los aficionados. Además, sus recientes polémicas en redes sociales —donde cuestionó el rol de las mujeres en la sociedad— provocaron un fuerte rechazo entre seguidores que antes lo idolatraban.
Fuentes cercanas aseguran que hoy el futbol ya no es la prioridad de Hernández, pues está enfocado en otros proyectos personales y profesionales. Mientras tanto, continúa en recuperación por una lesión muscular que lo mantiene fuera de actividad.
El futuro del delantero de 37 años es incierto, pero todo apunta a que el histórico goleador podría despedirse del balompié profesional al término de su contrato con el Guadalajara.
mrh