“Chicharito” Hernández estaría por retirarse de Chivas, reportan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El regreso de Javier “Chicharito” Hernández a Chivas en enero de 2024 generó gran expectativa entre la afición rojiblanca, pues el delantero llegaba como ídolo tras su paso por clubes de talla mundial como el Manchester United y el Real Madrid. Sin embargo, a poco más de un año y medio, su futuro apunta más hacia el retiro que a una consolidación en el futbol mexicano.

La llegada del máximo goleador histórico de la Selección Mexicana al Rebaño Sagrado fue celebrada como un acontecimiento histórico. Pero su desempeño ha quedado por debajo de lo esperado y los números lo reflejan: solo dos goles desde su fichaje y múltiples ausencias por lesión.

De acuerdo con información de W Deportes, el entorno cercano al jugador reveló que CH14 ya analiza seriamente el retiro. Su contrato con Chivas termina en diciembre de 2025, fecha en la que podría dar el adiós definitivo a las canchas.