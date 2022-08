Chicharito desprecia a niño; a fans les da fotos pero de lejitos [Video]

Estados Unidos (MiMorelia.com).- Javier Hernández "El Chicharito" Hernández despreció a un niño y todo quedó registrado en video; incluso se ha viralizado en las últimas horas.

Y es que el mexicano negó una foto y autógrafo a un fan que se le acercó cuando el jugador llegaba a un compromiso.

Fue en Instagram que se compartió el video en el que se observa la actitud de "El Chicharito" cuando el menor le pide que se tome una foto con él.

Luego de negarle la foto, éste se acerca a un grupo de fans y de lejitos se toma algunas selfies.

"Que déspota y payaso este tipo , vergüenza que sea de Guadalajara …., despreciar a un niño que le paso al tipejo , pero no me debería extrañar su actitud , si a sus hijos no los pela q se puede esperar !!! Seguro le echará la culpa al COVID 🤷🏻‍♀️ Para q escojan mejor a sus ídolos …, por q cada vez son peores …., que su coach de vida no le dice que debe tratar bien a los niños , a sus fans 🤦🏻‍♀️", se lee en la descripción del video.

Asimismo, en los comentarios fue severamente criticado por negarle la foto al pequeño fan:

"Hay x favor, ni q fueras el King Pele"; "Eh visto este vídeo como 5 veces increíble que gordo me callo en aserle eso a un niño Que coraje 😡"; "Si antes me caía mal el wey .. ahora me cae peor por sangron 💩👎" (sic), se leyó en algunos.