Chicharito dejaría Chivas para estar cerca de sus hijos en Reino Unido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Javier “Chicharito” Hernández tendría los días contados como jugador de Chivas, ya que su contrato con el club termina en diciembre de 2025 y todo apunta a que no será renovado, según versiones de medios deportivos nacionales.
El delantero mexicano, de 37 años, habría tomado la decisión de continuar su carrera en la Segunda División de Inglaterra, mejor conocida como Championship, una liga donde aún conserva prestigio gracias a su paso exitoso por el Manchester United.
De acuerdo con una columna publicada por el periodista Rubén Rodríguez en Mediotiempo, el principal motivo del cambio no es deportivo, sino personal: Chicharito desea estar más cerca de sus hijos, fruto de su relación con la modelo australiana Sara Kohan.
Ambas partes habrían llegado a un acuerdo para facilitar la convivencia entre el futbolista y los menores, por lo que el regreso al Reino Unido se perfila como la mejor alternativa para el atacante.
Chicharito volvió al Club Deportivo Guadalajara en enero de 2024 tras una carrera destacada en Europa, donde militó en equipos como Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen y West Ham.
Su retorno generó gran expectativa entre la afición rojiblanca; sin embargo, las constantes lesiones y algunas polémicas fuera del campo limitaron su impacto. Hasta ahora, el exseleccionado nacional ha jugado 35 partidos con Chivas, en los que apenas suma tres goles.
Si bien aún restan jornadas del torneo Apertura 2025, todo indica que estas serán las últimas apariciones del ariete con la camiseta del Rebaño Sagrado.
mrh