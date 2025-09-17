Chicharito dejaría Chivas para estar cerca de sus hijos en Reino Unido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Javier “Chicharito” Hernández tendría los días contados como jugador de Chivas, ya que su contrato con el club termina en diciembre de 2025 y todo apunta a que no será renovado, según versiones de medios deportivos nacionales.

El delantero mexicano, de 37 años, habría tomado la decisión de continuar su carrera en la Segunda División de Inglaterra, mejor conocida como Championship, una liga donde aún conserva prestigio gracias a su paso exitoso por el Manchester United.

De acuerdo con una columna publicada por el periodista Rubén Rodríguez en Mediotiempo, el principal motivo del cambio no es deportivo, sino personal: Chicharito desea estar más cerca de sus hijos, fruto de su relación con la modelo australiana Sara Kohan.