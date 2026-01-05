Checo Pérez: ser compañero de Verstappen, el peor trabajo en F1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sergio Checo Pérez volvió a sacudir el paddock de la Fórmula 1 con una declaración tan honesta como incendiaria. El piloto mexicano aseguró que ser compañero de Max Verstappen representa “el peor trabajo” dentro de la categoría reina.

Las palabras del tapatío surgieron durante una charla sin filtros en el podcast Cracks, conducido por Oso Trava, donde Pérez habló con franqueza de su experiencia en la escudería austriaca, equipo al que perteneció de 2021 a 2024 y con el que fue parte fundamental en la conquista de tres títulos de constructores.

Checo explicó que desde su llegada entendió que el proyecto deportivo estaba diseñado alrededor de Verstappen. Sin embargo, vivir esa realidad desde dentro fue mucho más duro de lo que imaginó.