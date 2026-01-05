Checo Pérez: ser compañero de Verstappen, el peor trabajo en F1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sergio Checo Pérez volvió a sacudir el paddock de la Fórmula 1 con una declaración tan honesta como incendiaria. El piloto mexicano aseguró que ser compañero de Max Verstappen representa “el peor trabajo” dentro de la categoría reina.
Las palabras del tapatío surgieron durante una charla sin filtros en el podcast Cracks, conducido por Oso Trava, donde Pérez habló con franqueza de su experiencia en la escudería austriaca, equipo al que perteneció de 2021 a 2024 y con el que fue parte fundamental en la conquista de tres títulos de constructores.
Checo explicó que desde su llegada entendió que el proyecto deportivo estaba diseñado alrededor de Verstappen. Sin embargo, vivir esa realidad desde dentro fue mucho más duro de lo que imaginó.
El mexicano describió un escenario sin margen de maniobra: si era más rápido que Max, el problema era desafiar la jerarquía; si era más lento, la crítica era inmediata. “Todo era un problema en Red Bull”, resumió, dejando ver un ambiente donde el rendimiento individual quedaba atrapado en una constante comparación interna.
Pérez reconoció que esa exigencia permanente terminó por desgastarlo tanto en lo profesional como en lo personal. Más allá de los triunfos del equipo y de los logros colectivos, mantenerse competitivo en un entorno tan rígido se convirtió en una batalla diaria.
RPO