Checo Pérez se disculpa: "Fue una mala fiesta que no supe controlar"

Debido a las imágenes donde se le ve en estado inconveniente, Checo Pérez aseguró que “esos videos no me representan”.

“La gente cercana a mí conoce mis valores y el tipo de persona que soy. Para los que me preguntan, estamos más unidos que nunca mi esposa yo. (…) Gracias a todos por su cariño y pido una disculpa a toda esa gente que me quiere porque esos videos no me representan en lo absoluto”.

Luego del triunfo histórico, el piloto de 32 años de edad, prometió un festejo inigualable, ya que se convirtió en el quinto latinoamericano en ganar una carrera de la Fórmula 1 en Mónaco y, además, Red Bull Racing anunció la renovación del contrato hasta el 2024.

