Checo Pérez rechaza oferta de Cadillac; siguen en negociaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El regreso de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1 parecía inminente, pero el piloto mexicano rechazó la primera oferta presentada por Cadillac, escudería que debutará en la máxima categoría en la temporada 2026.

De acuerdo con reportes de medios europeos especializados en automovilismo, Cadillac ofreció al tapatío un contrato cercano a los 30 millones de dólares, condicionado al lugar que obtuviera en el Campeonato de Pilotos. Sin embargo, los términos no convencieron a Pérez, aunque ambas partes mantienen las negociaciones abiertas.

Mientras Checo analiza su futuro, el finlandés Valtteri Bottas habría aceptado un acuerdo con Cadillac por alrededor de 10 millones de dólares, una cifra considerablemente menor a la que se propuso al mexicano. Se desconoce si Bottas ocuparía el rol de primer o segundo piloto en la nueva escudería.