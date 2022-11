Checo Pérez se molesta con Verstappen; está en juego el subcampeonato de pilotos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez quedó en séptima posición en el Gran Premio de Brasil que se celebró este domingo, pese a que durante un lapso se mantuvo en segundo y tercer lugar.

Fue en la última etapa luego de la segunda entrada del Safety Car que Checo sufrió un rebase cuádruple de las escuderías, Ferrari, Alpine, e incluso de su compañero de carrera, Max Verstappen.

Pese a que el rebase del neerlandés de Red Bull formaba parte de la estrategia de la escudería, el equipo ordenó a Verstappen regresarle el lugar a Checo Pérez, sin embargo, Max no acató la indicación y terminó en sexto lugar de la competencia.

La carrera culminó con George Russell en primer lugar, Hamilton en segundo y el español de la escudería de Ferrari, Carlos Sainz en tercero.

Mientras que Leclerc fue cuarto y Alonso de Alpine terminó en quinto lugar.

Sin embargo, la desafortunada carrera no terminó para la escudería de Red Bull, ya que fuera de la pista se enfrentaron Checo Pérez y Max Verstappen luego de que este último no permitió avanzar a la sexta posición al mexicano, a pesar de que este se juega el subcampeonato con Charles Leclerc.

Y es que mientras se llevaba a cabo la competencia el ingeniero de Red Bull preguntó a Max “¿Por qué no has regresado al lugar a Checo Pérez?”, a lo que el neerlandés contestó: “Lo dije la otra vez, este verano que no me pidas lo que me acabas de pedir ¿Quedó claro? (…) Di mis razones y no voy a cambiar”.

Cabe mencionar que el equipo había dejado claro que si Max no superaba a Fernando Alonso, debería dejar pasar a Checo e intercambiar posiciones, pero no se adelantó ni dejó pasar al mexicano, por el contrario puso en juego el segundo lugar de Pérez en la tabla de pilotos.

En sus declaraciones a la prensa, Checo Pérez se mostró molesto y sorprendido por la actitud de su compañero Max Verstappen.