Checo Pérez, fuera del GP de Austria y se incendia auto de Carlos Sainz

Al término de la justa Russell quien acabó en cuarto lugar, afirmó que se disculpó con Checo Pérez, “Vi el video y creo que es difícil. Es decir, al principio hay monoplazas por todas partes y Checo hizo un movimiento audaz, saliendo así. Lo había hecho con Valtteri, que se quedó encima del bordillo para no chocar, que es exactamente lo que traté de hacer, pero con Carlos Sainz delante, No había mucho para frenar y girar el coche, no había a dónde ir. Me disculpé obviamente al terminar la carrera”, dijo el piloto en una entrevista.