"Checo" Pérez avisa a Verstappen: No se lo pondrá fácil en el GP de Japón esta noche

Fue muy cercano, peleamos mucho con Max, fue una buena vuelta. Era muy fácil perder el coche en la última sección de la chicana, pero no fue el caso. Finalmente, no fue suficiente, estamos en segundo lugar. Me siento bien con el coche, hemos estado muy cerca todo el fin y los márgenes de diferencia son muy pequeños

Sergio Pérez, piloto de Red Bull