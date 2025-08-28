Champions League 2025-26 arranca con choques históricos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Champions League 2025-26 ya está en marcha. Se realizó el esperado sorteo de la Fase de Liga, el nuevo formato que agrupa a los 36 mejores equipos del continente europeo. Con esto, quedaron definidos los caminos rumbo a los octavos de final del torneo de clubes más prestigioso del mundo.
El París Saint-Germain, bajo la dirección de Luis Enrique, buscará refrendar su título enfrentando a rivales de alto calibre. En su camino se topará con gigantes como Bayern Múnich, Barcelona, Tottenham y Newcastle.
El sorteo también deparó encuentros con historia. Real Madrid y Liverpool, dos de los clubes con más títulos en sus vitrinas, protagonizarán uno de los duelos más esperados. Barcelona y Chelsea reeditarán viejas rivalidades, mientras que Inter se medirá con Atlético de Madrid, otro choque cargado de intensidad.
PSG vs. Barcelona
Liverpool vs. Real Madrid
Bayern Múnich vs. Chelsea
Manchester City vs. Real Madrid
Inter vs. Atlético de Madrid
Arsenal vs. Bayern Múnich
Napoli vs. Manchester City
PSG:
Bayern (L), Barcelona (V), Atalanta (L), Leverkusen (V), Tottenham (L), Sporting (V), Newcastle (L), Athletic (V)
Real Madrid:
Man. City (L), Liverpool (V), Juventus (L), Benfica (V), Marsella (L), Olympiacos (V), Mónaco (L), Kairat (V)
Barcelona:
PSG (L), Chelsea (V), Frankfurt (L), Brugge (V), Olympiacos (L), Slavia (V), Copenhague (L), Newcastle (V)
Bayern Múnich:
Chelsea (L), PSG (V), Brugge (L), Arsenal (V), Sporting (L), PSV (V), Union SG (L), Pafos (V)
