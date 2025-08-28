Deportes

Champions League 2025-26 arranca con choques históricos

La nueva Fase de Liga reunirá a los 36 mejores clubes del continente europeo
París Saint-Germain buscará defender su título con un calendario de alto voltaje
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Champions League 2025-26 ya está en marcha. Se realizó el esperado sorteo de la Fase de Liga, el nuevo formato que agrupa a los 36 mejores equipos del continente europeo. Con esto, quedaron definidos los caminos rumbo a los octavos de final del torneo de clubes más prestigioso del mundo.

El París Saint-Germain, bajo la dirección de Luis Enrique, buscará refrendar su título enfrentando a rivales de alto calibre. En su camino se topará con gigantes como Bayern Múnich, Barcelona, Tottenham y Newcastle.

El sorteo también deparó encuentros con historia. Real Madrid y Liverpool, dos de los clubes con más títulos en sus vitrinas, protagonizarán uno de los duelos más esperados. Barcelona y Chelsea reeditarán viejas rivalidades, mientras que Inter se medirá con Atlético de Madrid, otro choque cargado de intensidad.

Partidos imperdibles:

  • PSG vs. Barcelona

  • Liverpool vs. Real Madrid

  • Bayern Múnich vs. Chelsea

  • Manchester City vs. Real Madrid

  • Inter vs. Atlético de Madrid

  • Arsenal vs. Bayern Múnich

  • Napoli vs. Manchester City

Cruces de los favoritos

PSG:

Bayern (L), Barcelona (V), Atalanta (L), Leverkusen (V), Tottenham (L), Sporting (V), Newcastle (L), Athletic (V)

Real Madrid:

Man. City (L), Liverpool (V), Juventus (L), Benfica (V), Marsella (L), Olympiacos (V), Mónaco (L), Kairat (V)

Barcelona:

PSG (L), Chelsea (V), Frankfurt (L), Brugge (V), Olympiacos (L), Slavia (V), Copenhague (L), Newcastle (V)

Bayern Múnich:

Chelsea (L), PSG (V), Brugge (L), Arsenal (V), Sporting (L), PSV (V), Union SG (L), Pafos (V)

(L) local, (V) visitante
París Saint-Germain buscará defender su título con un calendario de alto voltaje

Champions League
Cruces

