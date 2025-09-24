Chávez Jr. se subirá al ring en diciembre pese a proceso legal, adelanta su padre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de varios meses alejado del cuadrilátero y en medio de un proceso legal, el boxeador Julio César Chávez Jr. se prepara para regresar al ring el próximo 13 de diciembre en San Luis Potosí, según anunció su padre, el legendario excampeón Julio César Chávez.

La información fue dada a conocer por Chávez padre durante una entrevista con medios nacionales, en la que confirmó que tanto Julio Jr. como su hermano Omar Chávez volverán a pelear en una función especial programada para diciembre.

“Mis hijos Julio y Omar pelean el 13 de diciembre en San Luis Potosí”, afirmó el excampeón, quien también ha acompañado de cerca el proceso de recuperación física y emocional de su hijo mayor.