Chávez Jr. se subirá al ring en diciembre pese a proceso legal, adelanta su padre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de varios meses alejado del cuadrilátero y en medio de un proceso legal, el boxeador Julio César Chávez Jr. se prepara para regresar al ring el próximo 13 de diciembre en San Luis Potosí, según anunció su padre, el legendario excampeón Julio César Chávez.
La información fue dada a conocer por Chávez padre durante una entrevista con medios nacionales, en la que confirmó que tanto Julio Jr. como su hermano Omar Chávez volverán a pelear en una función especial programada para diciembre.
“Mis hijos Julio y Omar pelean el 13 de diciembre en San Luis Potosí”, afirmó el excampeón, quien también ha acompañado de cerca el proceso de recuperación física y emocional de su hijo mayor.
El regreso de Chávez Jr. ha generado expectativas entre la afición, luego de que el pugilista fuera deportado desde Estados Unidos y posteriormente vinculado a un proceso legal por presuntos nexos con delincuencia organizada. Actualmente se encuentra en libertad condicional, lo que ha puesto en duda su posible participación en eventos deportivos.
A pesar de ese contexto, el entorno cercano del boxeador sostiene que se encuentra entrenando y motivado para su regreso, aunque aún no se ha confirmado si la pelea será profesional o de exhibición, ni quién será su rival en el combate.
Julio César Chávez Jr., de 39 años de edad, no sube al ring desde diciembre de 2021, cuando enfrentó al peruano David Zegarra en Culiacán, Sinaloa. En su historial suma 53 victorias, 6 derrotas y 1 empate.
Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de la promotora o las autoridades deportivas que confirme los permisos para que Chávez Jr. pueda pelear.
