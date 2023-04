Cerca de 15 mdp, el apoyo del gobierno al Atlético Morelia: Higuera

Asimismo, compartió que en una ocasión el mandatario estatal sugirió adquirir una franquicia de Primera División, lo que no se podría en este momento y se evaluarían todas las posibilidades.

"Por cómo está el futbol no me parece que sea lo indicado, pero si en el momento se dan las condiciones y los socios, un servidor, pensamos que comprar una franquicia sería el camino, lo evaluaríamos, pero lo veo muy lejano, porque no puede haber participación de gobierno en el futbol", expresó.

Por último, el presidente del Club Atlético Morelia compartió que además en este semestre cuentan con el apoyo económico de los ayuntamientos de Morelia y Charo, aunque no dio a conocer la cifra exacta.

rmr