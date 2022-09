Castigan a Carlos Salcedo por un tuit

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El futbolista Carlos Salcedo fue sancionado luego de que en su cuenta de Twitter se publicó un tuit que no gustó a autoridades deportivas.

Y es que mientras fue el descanso en el partido entre León y FC Juárez en la cuenta de Twitter de Salcedo se publicó un mensaje contra el árbitro Jorge Abraham Camacho Peregrina.

"Bien @LigaBBVAMX con estos árbitros! Quieren llevarse el protagonismo, ¡¡Bien!!", se leyó en el tuit que luego fue borrado.

Por ello, la Comisión Disciplinaria informó que determinó sancionar económicamente al jugador del Club FC Juárez, Carlos Joel Salcedo Hernández, toda vez que durante el partido correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2022 de LIGA MX, entre los Clubes León vs FC Juárez, transgredió el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 inciso d), por el mal uso de las redes sociales, al no dirigirse con respeto y prudencia.