Carlos Alcaraz avanza en el US Open 2025 y enfrentará a Mattia Bellucci; ¿dónde y cuando verlo?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El tenista español Carlos Alcaraz, número dos del mundo y uno de los grandes favoritos al título, inició con paso firme su participación en el US Open 2025, donde busca repetir la consagración que logró en 2022.

En la primera ronda, disputada en el estadio Arthur Ashe, Alcaraz venció al estadounidense Reilly Opelka (67º) en sets corridos por 6-4, 7-5 y 6-4, en un partido que se extendió poco más de dos horas.

Su próximo rival será el italiano Mattia Bellucci (65º), quien accedió tras el abandono del chino Juncheng Shang (111º) mientras ganaba 7-6 (0), 1-6, 6-3 y 3-0.

El duelo entre Alcaraz y Bellucci está programado para este miércoles 27 de agosto, con horario aún por definirse.

El español llega al último Grand Slam del año como uno de los máximos contendientes al título, respaldado por una temporada brillante que lo mantiene en los primeros lugares del ranking ATP.