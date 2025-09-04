¡Carísimo! Boletos del América vs Chivas costarán hasta $1,700

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción del Clásico Nacional regresa a la capital del país. América y Chivas se enfrentarán en la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 el próximo sábado 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes, recinto que abrirá sus puertas al cien por ciento tras el partido a puerta cerrada contra Pachuca.

El duelo está programado para arrancar en punto de las 21:15 horas (tiempo del Centro de México), y será uno de los más esperados del torneo, ya que las Águilas de André Jardine buscarán afianzarse en la cima, mientras que el Rebaño Sagrado de Gabriel Milito intentará recomponer el camino tras un inicio complicado que los tiene actualmente en la posición 16 de la tabla general.

Los boletos ya están disponibles para el público en general, y los precios dependerán de la zona del estadio que se elija. Las localidades más accesibles son Preferente Sur, con un costo de $550 pesos, seguidas por Cabecera Norte y Cabecera Sur, ambas en $650 pesos.

En zonas intermedias, el Preferente Lateral tiene un precio de $750 pesos, mientras que la Platea Lateral en las esquinas costará $850 pesos. Si prefieres una mejor vista, la Platea Lateral Central Alta tiene un precio de $950 pesos, y la Platea Lateral Central Baja en $1,000 pesos.

La zona más exclusiva será la de Especial Club (techado), cuyo costo asciende a $1,700 pesos por boleto.