Canelo vs Bivol: ceremonia de pesaje determina que están listos para pelea

Estados Unidos (MiMorelia.com).- Este viernes por la tarde se realizó la ceremonia de pesaje previo a la pela de "El Canelo" contra Bivol, cuyo resultado fue que ambos están listos para verse las caras en el ring.

La ceremonia se realizó al exterior de la T-Mobile Arena T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, donde a los pugilistas los esperó un público deseoso de verlos ya en el duelo.

La báscula dio luz verde a ambos que buscan ganar el título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en las 175 libras.

Así, el mexicano Saúl "El Canelo" Álvarez marcó las 174.4 libras de peso mientras que el originario de Kirguistán, Dmitry Bivol, las 174.6.

Al respecto, "El Canelo" se dijo agradecido con su público y les aseguró una gran pelea este sábado.

“Estoy muy agradecido, la gente estuvo bajo el rayo del sol; me encantaría tomarme una foto con todos. Espero darles una gran pelea y darles un triunfo. No me causa nada el face to face, a veces sí un poquito, pero en esta ocasión no, sólo las ganas de estar arriba del cuadrilátero".