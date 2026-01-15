‘Canelo’ Álvarez vuelve al boxeo: algo grande se avecina en septiembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Saúl "Canelo" Álvarez regresará al ring el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, como parte de una cartelera titulada “México contra el mundo”, la cual marcará su debut como promotor bajo el sello de su nueva empresa, Canelo Promotions.

El anuncio fue realizado por Turki Alalshikh, figura clave del boxeo internacional y principal impulsor de los grandes eventos en Arabia Saudita. La información también fue confirmada por medios internacionales como Ring Magazine, así como a través de un video promocional en redes sociales.

“Esperen para nosotros el 12 de septiembre, una gran, gran, gran lucha. Y esta será la primera vez que Canelo promueve. Será el nombre de México contra el mundo. Todos los luchadores del equipo de Canelo contra el mundo. Y el campeón en el evento principal, en el título mundial, y será una sorpresa”, declaró Alalshikh.