Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: la gran pelea será el 13 de septiembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez regresará al ring el próximo 13 de septiembre, fecha emblemática para la afición nacional, para medirse ante el estadounidense Terence Crawford, en lo que promete ser una de las peleas más esperadas del año.

El combate será transmitido en exclusiva por Azteca 7 y aztecadeportes.com, bajo el lema “Nacido para pelear”.

La televisora anunció que el encuentro busca resaltar no solo la capacidad del Canelo como campeón indiscutido del boxeo, sino también la pasión y entrega que representa cada vez que sube al cuadrilátero.

Con una trayectoria marcada por títulos mundiales en distintas divisiones, el tapatío defenderá su legado frente a Crawford, considerado uno de los rivales más técnicos y completos de la actualidad. La función será parte de la tradición del boxeo mexicano en el marco de las celebraciones patrias.

“El corazón de un campeón late más fuerte cuando defiende a su gente”, compartió TV Azteca en redes sociales al anunciar la transmisión de la contienda.

La expectativa es alta tanto en México como en Estados Unidos, pues el enfrentamiento reúne a dos de los mejores pugilistas libra por libra de los últimos tiempos.

RYE-