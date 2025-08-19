Cancún se escapa en la cima, ¿cómo responderá Atlético Morelia tras el descanso?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mientras el Club Atlético Morelia descansó este fin de semana por calendario, Cancún FC volvió a demostrar por qué es el equipo más sólido del arranque del torneo Apertura 2025 de la Liga Expansión MX.

Los caribeños visitaron a los Alebrijes de Oaxaca y se llevaron los tres puntos gracias a un solitario gol de Jorge Díaz al minuto 18, suficiente para mantener el invicto y convertirse en líderes con nueve unidades en tres partidos disputados.

Por su parte, los Canarios, que suman cuatro puntos de seis posibles tras las primeras dos jornadas, sostuvieron un partido amistoso contra Tigres de Alica, equipo de la Tercera División Profesional. El encuentro, realizado en la cancha anexa del estadio Morelos, tuvo un desenlace negativo para los rojiamarillos, aunque les permitió no perder ritmo competitivo durante el descanso obligado.

El calendario volverá a cruzar a ambos equipos pronto, ya que Cancún FC y Atlético Morelia se enfrentarán el próximo 23 de agosto, en un duelo que pondrá frente a frente a uno de los líderes del campeonato contra un equipo michoacano que busca consolidarse bajo la dirección de Gilberto Adame.

