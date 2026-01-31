Cancún acaba con el invicto del Atlético Morelia

Por: Luis Enrique Peguero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com) Durante la primera parte ambas escuadras se lanzaron al ataque y llegaron con peligro al marco rival, sin embargo, les faltó puntería, por lo que el marcador no se movió y así se fueron al descanso.

En la parte complementaria, los Canarios inclinaron la balanza a su favor, pero les faltó la definición y en una descolgada al minuto 92 Gipson Preciado disparó desde las afueras del área y mandó el balón al rincón para poner el resultado definitivo.

Con este resultado, Morelia se queda con seis puntos en el quinto lugar de la clasificación y en la fecha 5 visitará a Mineros. Mientras que las Iguanas llegaron a siete unidades, escalaron a la cuarta posición y descansarán la próxima semana.

mrh